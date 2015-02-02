В Украине на круглосуточном дежурстве находятся 7,5 тысяч спасателей

В Украине на круглосуточном дежурстве находятся 7,5 тыс. спасателей, в случае ухудшения ситуации их количество может быть увеличено вдвое.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Бочковский во время выездного заседания Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям сегодня в Запорожье.

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"В системе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на круглосуточном дежурстве находится 7,5 тыс. спасателей... В случае ухудшения ситуации мы можем увеличить их число вдвое за счет перевода на двухдневный режим работы", - сказал он.