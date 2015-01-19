Генсек ООН призвал любой ценой избегать ухудшения ситуации на Донбассе

Он выразил готовность поддержать любые усилия, направленные на возобновление мирного процесса, говорится в заявлении генсека, опубликованном пресс-службой ООН, передает Lenta.ru.

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«Генеральный секретарь встревожен эскалацией борьбы за контроль над аэропортом Донецка, которая уже привела к многочисленным жертвам и угрожает срывом соглашений о прекращении огня. Он призывает все стороны выполнить свои обязательства в рамках Минского протокола и Меморандума и в качестве первого шага немедленно и полностью прекратить боевые действия», - говорится в обращении.

Пан Ги Мун также призвал «любой ценой» избегать ухудшения ситуации, выразив готовность поддержать «все усилия, направленные на деэскалацию и возобновление подлинного мирного процесса для восстановления стабильности и территориальной целостности Украины».