Генсек ООН призвал любой ценой избегать ухудшения ситуации на Донбассе
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил обеспокоенность в связи с эскалацией боевых действий в районе донецкого аэропорта.
Он выразил готовность поддержать любые усилия, направленные на возобновление мирного процесса, говорится в заявлении генсека, опубликованном пресс-службой ООН, передает Lenta.ru.
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«Генеральный секретарь встревожен эскалацией борьбы за контроль над аэропортом Донецка, которая уже привела к многочисленным жертвам и угрожает срывом соглашений о прекращении огня. Он призывает все стороны выполнить свои обязательства в рамках Минского протокола и Меморандума и в качестве первого шага немедленно и полностью прекратить боевые действия», - говорится в обращении.
Пан Ги Мун также призвал «любой ценой» избегать ухудшения ситуации, выразив готовность поддержать «все усилия, направленные на деэскалацию и возобновление подлинного мирного процесса для восстановления стабильности и территориальной целостности Украины».