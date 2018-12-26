В леопардовой шубе прогулялась по Парижу: Даша Астафьева очаровала романтичным клипом (видео)

В черно-белом клипе Астафьева меняет несколько локаций и образов.

Даша Астафьева презентовала клип на песню "Зима", съемки которого проходили в Париже. Видео получилось красивым, трогательным и нежным, как и сама певица.

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"Эта песня действительно о любви ... И о том, что находит каждый из нас в этой новогодней сказке ... Хочется верить, что все, кто услышит ее - будут частью моего волшебного состояния и в поездах, и в самолетах ... а главное здесь - на земле ", - написала певица на своей страничке в Instagram.

В черно-белом клипе Астафьева меняет несколько локаций и образов.