Пограничники усилят меры безопасности во время новогодних и рождественских праздников

Во время мероприятий контроля особое внимание уделяется выходцам из стран миграционного риска.

Государственная пограничная служба Украины усилит меры безопасности во время новогодних и рождественских праздников.

Как сообщает пресс-служба ведомства, во время мероприятий по контролю в новогодние и рождественские дни особое внимание будет уделяться выходцам из стран миграционного риска. "Будет осуществляться углубленная проверка паспортных документов и противодействие попыткам перемещения через государственную границу оружия, взрывчатых и радиоактивных веществ и средств террора", - отметили в ГПСУ.

Пограничники во взаимодействии с правоохранительными органами и службами сопредельных стран приняли все возможные меры для обеспечения безопасного и максимально быстрого пересечения границы гражданами, для чего привлечено необходимое количество пограничных нарядов и определены резервы, в проверках и осмотрах задействованы служебные собаки, используются все возможные технические средства.

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В минувшие выходные по всем участкам границы наблюдалось динамичное движение людей и транспорта, следующих через госграницу и линию разграничения в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе.

Также рост пассажиро-транспортного потока на въезд в Украину отмечался на западном участке границы. В частности, это связано с тем, что многие граждане Украины, которые, находился за границей на заработках или учебе, возвращались домой.

"В целом только за последние пять предпраздничных и праздничных дней сотрудники Госпогранслужбы оформили через государственную границу почти 1,1 млн человек (из них в Украину около 665 тыс. человек) и более 190 тыс. транспортных средств", - отметили в ГПСУ.

Особое внимание в период праздников уделяется функционированию контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения ООС. В течение пяти дней через линию разграничения пропущено более 190 тыс. человек и 24 тыс. транспортных средств. На новогодние и рождественские праздники все КПВВ на админграницах с временно оккупированным Крымом и на линии разграничения в районе ООС будут работать в штатном режиме. Ограничение может быть применено только в случае обострения ситуации и угрозы жизни людей.