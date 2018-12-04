ГПСУ советует украинцам не ездить в РФ из-за риска попасть под "прессинг российских спецслужб"

Глава государственной пограничной службы рекомендовал воздержаться от поездок в Российскую Федерацию по крайней мере на период, пока введено военное положение.

В государственной пограничной службе Украины рекомендуют воздержаться от поездок в Россию, по крайней мере на период, пока в Украине введено военное положение.

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Об этом в эфире "Прямого" сообщил помощник главы государственной пограничной службы Олег Слободян.

"То, что мы наблюдаем в течение последних дней, хотя Российская Федерация заявляла, что они не будут вводить зеркальные меры по отношению к гражданам Украины, но мы наблюдаем, что российские пограничники без объяснения причин отказывают гражданам Украины в пересечении границы Российской Федерации на въезд", - сказал он .

Слободян объяснил, что ГПСУ действует в рамках правового поля, составляет соответствующие документы, объясняет людям причины, вручает копию документов об отказе в пересечении государственной границы. Российские правоохранители просто заворачивают граждан Украины не предоставляя никаких объяснений и не предоставляя на руки никаких документов.

"Исходя из ситуации, которая сложилась, мы предполагаем, что это не единственный риск для граждан Украины. Другой риск - попасть под прессинг российских спецслужб на границе или после ее пересечения. Исходя из такой ситуации, глава государственной пограничной службы рекомендовал воздержаться от поездок в Российскую Федерацию, по крайней мере на период, пока введено военное положение", - добавил он.