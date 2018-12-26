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На Донбассе прошли учения подразделений мотопехотной бригады

11:53, 26 декабря 2018
Общество
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В ходе полевых занятий военнослужащие отработали практические действия механизированной роты в различных боевых условиях / фото УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«В ходе полевой выучки военнослужащие отработали практические действия механизированной роты в различных боевых условиях, а на огневых рубежах экипажи боевых машин пехоты выполнили стрельбы из вооружения БМП по недвижимым целям на большом расстоянии и с закрытых позиций», - говорится в сообщении.

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В ведомстве заметили, что особое внимание во время учений было уделено отработке управления огнем командирами и наводчиками боевых машин с корректировкой огня с помощью расчетно-графического комплекса «Броня», который позволяет быстро определять координаты местонахождения и ориентирные направления.

Ранее в Украине заканчиваются сборы резервистов – военные возвращаются домой.

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Теги: #Донбасс#учения