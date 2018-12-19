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В Украине заканчиваются сборы резервистов – военные возвращаются домой (видео)

13:49, 19 декабря 2018
Общество
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На Яворовском полигоне, который является крупнейшим полигоном Украины и находится во Львовской области, закончились двухнедельные сборы резервистов, и около тысячи военнослужащих начинают возвращаться домой.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Командование яворовской 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила больше всего было удивлено количеством желающих пройти тренировочные сборы. По их данным, в воинскую часть пришли вдвое больше резервистов, чем всего было призвано.

Военнослужащим вручили грамоты об окончании тренировок. В основном резервисты -  бывшие участники АТО, средний возраст – 35 лет. Две недели на Яворовском полигоне они учились разминировать дороги и проводить стрельбы. Командование бригады оценило уровень их подготовки резервистов на «хорошо».

Сейчас резервисты возвращаются домой, но в случае обострения ситуации на фронте резервисты должны вернуться на службу максимум за сутки.

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Теги: #Львов#сборы резервистов