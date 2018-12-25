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Скандал в Житомире: исполнителя роли Святого Николая уволили из-за обвинений в сепаратизме (видео)

17:34, 25 декабря 2018
Общество
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В Житомире "Святой Николай" стал участником яркой ссоры на политической почве / Скриншот - Facebook - Вера Гринишина

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Об этом глава управления культуры городского совета Нина Рябенко сообщила на странице горсовета в Facebook.

Она отметила, что журналист Руслан Мороз больше не будет Святым Николаем.

После неприемлемой ситуации, имевшей место 23 декабря, мы решили, что работать в домике Святого Николая Руслан Мороз не будет. Мы уже нашли другого актера на роль Святого Николая», - написала Рябенко.

Видео конфликта с Морозом и соответствующий пост в Facebook выложила член исполнительного комитета горсовета Вера Гринишина. На видео видно словесную перепалку между ней и журналистом. Именно он, как и в предыдущие годы, исполнял роль Святого Николая в резиденции возле главной елки города.

Гринишина отметила, что 23 декабря с семьей находилась на Рождественской ярмарке и увидела, что в резиденции Святым Николаем работает «известный в городе сторонник «русского мира» Руслан Мороз».

«Напоминаю, что Мороз является членом нескольких пророссийских организаций в городе, в частности - пресс-секретарем «Русского содружества». Также Мороз активно защищает сепаратиста Муравицкого, которого судят в Житомире за государственную измену», - добавила Гринишина.

На ее вопрос, кто взял его на работу Святым Николаем, Мороз отреагировал агрессивно, оскорблял, а также толкал.

Мороз, в свою очередь, на своей странице в Facebook отверг эти обвинения и сообщил, что уже не работает Святым Николаем, поскольку после указанного конфликта его заменили на другого человека.

Обе стороны конфликта обратились в полицию.

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Теги: #Житомир#святой Николай