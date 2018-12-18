День Святого Николая: кто такой Николай

Святой Николай имеет свою историю. Кто он - человек из сказки или настоящий Святой?

День Святого Николая, который отмечается завтра, 19 декабря, один из главных зимних праздников, когда дети вспоминают все свои добрые и плохие поступки, получают сладости и заказывают подарки под елку.

Святой Николай – это наш символ новогодних праздников, которого с советских времен заменили на Деда Мороза. И Святой Николай имеет свою историю. Кто он - человек из сказки или настоящий Святой?

Кто такой Святой Николай

Святой Николай (Николаус) – это реальная личность, византийский епископ, прославившийся своей любовью к детям и помощью бедным. Жил он в III-IV веке. Святой Николай родился около 270 года в городе Патаре, в Ликии, юго – западной области Малой Азии. После смерти епископа города Миры, главный город Ликии (сейчас г. Демре в Турции) он был избран епископом этого города.

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По преданию, Святой Николай родился в семье богатых греков-христиан, которые долго не имели детей и в молитвах пообещали Богу, что отдадут свое дитя на служение ему. Николай действительно стал священником, а впоследствии – епископом в современной Турции. Его имя значит «победитель народный», на других языках – Николас, Никлас, Клаус, Микулаш, Миклос, Нихол, т.д.

Когда его родители умерли, он получил огромное наследство, но не стал жить в роскоши, а отличился немалой щедростью, помогая бедным. О его деяниях за века сложено немало легенд.

Как рассказывает нам история про Святого Николая, он был чрезвычайно честным и добрым человеком. Видя сложное положение, в котором находились бедные люди, он всячески им помогал. Чтобы не унижать нуждающихся милостыней, он подкладывал свои подарки им под двери и окна. С течением времени, люди узнали о доброте Николая и начали сами к нему обращаться.

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Еще будучи совсем молодым, он стал опекуном сирот и обездоленных. Он помогал всем, кто нуждался в помощи, утешал, защищал. Рассказывают легенды и о необычайной силе его молитв – как он успокоил бурю на море и спас рыбаков от неминуемой гибели. Имела его молитва и целебные свойства: исцелял калек и больных, спасал от смерти обреченных на казнь.

Существует интересное объяснение, почему Николай часто кладет подарки в носки – по легенде, он желал помочь трем бедным сестрам, которых из-за бедности никто не хотел брать себе в жены. Совсем бедно жила семья сестер, и Святой Николай решил спасти их – он забросил через дымоход три мешочка с золотыми монетами. Мешочки упали в дом и попали именно в носки сестер, которые их развесили сушить перед огнем.

Именно эту легенду считают началом традиции подкладывать подарки от имени Святого Николая. Впоследствии это стали делать в день смерти святого.

Как рассказывает легенда, Святой Николай живет в Раю. Но, раз в год, он спускается на землю, чтобы посетить деток и сделать им подарки за вежливость, хорошее поведение и усердное обучение. Обычно, Святой Николай кладет свой подарок под подушку, в носки или сапожки и утром все вежливые дети находят под ней конфеты и другие желаемые сюрпризы. К тем же, кто плохо себя вел и не слушался родителей, Святой Николай не приходит.

Почему важен этот праздник? Образ Святого Николая – воплощение человечности, доброты и высоких моральных ценностей. День взаимопомощи и заботы, когда стоит помогать обездоленным, бедным и больным.

Конечно, все это хорошие и любимые с детства легенды. Дед Мороз, Санта Клаус, Святой Николай... Но эти образы объединяет одно - вера в чудо и желание это чудо создать. Зима, новогодние и рождественские праздники - это магический период, когда даже взрослым стоит пустить в свою жизнь немного сказочного чуда.

Святой Николай умер 6 декабря около 345 - 352 гг. в г. Мера. Тело его было положено с большим уважением в церкви города Миры, где покоился до 1087 года. В его честь установлен отдельный праздник. День Святого – 6 декабря по григорианскому календарю и 19 декабря – по юлианскому.

Кто такой Святой Николай из уст детишек:

Традиции на день Святого Николая

Говорят, традиция дарить подарки детям на праздник распространилась по Европе из средневековой Германии. Ее переняли Австрия и Польша, а дальше - и Украина. Это подтверждается тем, что в Украине есть обычай класть детям подарки под подушку.

В Киеве первый официальный праздник Николая было устроен 19 декабря 1990 года для 700 мальчишек и девчонок — сирот и детей из многодетных семей. Через год, 19 декабря 1991 года, попытками Всеукраинского православного братства, на деньги, собранные Обществом святого Андрея Первозванного в США, детские праздники святого Николая устроено уже в 20 городах Украины.

Сегодня украинская резиденция Святого Николая находится в Карпатах. В Национальном природном парке "Гуцульщина" даже есть усадьба святого Николая, куда каждый может приехать на экскурсию.

Праздник святого Николая в Украине является особенно желанным детским праздником. По традиции, в ночь с 18 на 19 декабря святой Николай приносит детям подарки и кладет их под подушку. Среди детей установилась традиция писать святому Николаю письмо, в котором ребенок указывает, что хорошего и плохого он сделал в течение года, и просит о подарках.