Луганская область вывезла 109 детей из прифронтовой зоны

Как говорится в сообщении пресс-службы председателя Луганской ОГА Геннадия Москаля, с момента введения в Луганской режима чрезвычайной ситуации разработан план мероприятий по ликвидации последствий боевых действий в населенных пунктах, находящихся под постоянными обстрелами террористов так называемой "ЛНР".

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Одним из пунктов предусмотрено планомерный вывоз детей из фронтовых населенных пунктов.

Так, за последнюю неделю из Счастья на безопасные территории вывезено 28 детей, из Горного - 18, из села Нижнее Попаснянского района - 20, из Попасной - 8, из Троицкого Попаснянского района - 35 детей.

Часть детей размещены в безопасных регионах Луганской области, часть - в других областях Украины.

"Есть две большие трудности при вывозе детей из фронтовых сел: это постоянные боевые действия (поэтому при необходимости мы привлекаем военных с бронетехникой), вторая - согласие родителей. После того, как мы отправили несколько сотен школьников из Луганщины в западные области Украины на новогодне-рождественские праздники, родители охотнее дают согласие на вывоз детей в безопасные места. Ни один ребенок при вывозе из линии фронта не пострадал", - отметил Геннадий Москаль.