Москаль: Боевики применяют "психологическое оружие"

"Трансляция продолжалась всю ночь и останавливалась только на период, когда начинался новый обстрел, - заявляет председатель Луганской ОГА Геннадий Москаль. - Под утро слушать русскую попсу надоело и самим боевикам, поэтому они взяли микрофоны и начали поливать Станицу грязными матерными словами".

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"И это при том, что за минувшую ночь в райцентре артиллерией и «Градами» повреждено более 20 домов. Есть прямые попадания в жилье, в микрорайоне Погореловка артиллерийский снаряд попал в дом руководителя районной электросети и разрушил его. Хозяин с женой и детьми успели забежать в подвал к соседу, когда начался обстрел, благодаря чему и остались живы", - говорится в сообщении пресс-службы Москаля.