Из всех государственных институтов украинцы больше доверяют армии и местным органам власти - опрос

Самый низкий уровень доверия населения к Верховной Раде, политическим партиям, судов, правительству и президенту.

Из всех государственных институтов украинцы больше всего доверяют армии и местным органам власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заведующий отделом социолого-политических процессов Института социологии НАН Украины Александр Вишняк во время презентации результатов опроса по основным тенденциям изменений общественного мнения в Украине.

По его словам, со времен независимости наблюдаются одни и те же тенденции доверия населения к государственным и политическим институтам Украины.

Так, доверие к президенту и Верховной Раде всегда было самым высоким в первый год после их избрания, а затем с каждым годом уровень доверия существенно снижался.

"Например, когда Виктор Ющенко стал президентом, ему доверяли 49% граждан, а в 2009 году - уже 23%, Виктору Януковичу в начале его каденции доверял 31% населения, а в 2013 - лишь 10%, Петру Порошенко в 2014 - 34%, а сейчас - 7,8%", - подчеркнул эксперт.

По его словам, несколько иная ситуация наблюдается по уровню доверия к Кабинету министров Украины - люди больше доверяют правительству не после его избрания, а во времена революций (2004 и 2014 годы), но после этого уровень доверия все равно падает.

Вишняк отметил, что за последние пять лет самый высокий уровень доверия населения к Кабмину был в 2014 году к правительству, которое возглавлял Арсений Яценюк (17,2%), а в настоящее время правительству доверяют 7,2% украинцев.

По результатам опроса, доверие к политическим партиям, прокуратуре и судам до и после 2013 года находилось все время на очень низком стабильном уровне - этим институтам доверяли 5-7%. А вот доверие к полиции втрое возросло за период 2015-2017 годов (с 6,5% до 22,8%).

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"Но этот рост оказалось временным, потому что в 2018 году уровень доверия снова существенно снизился - до 12,5%", - отметил Вишняк.

Он добавил, что за последние 5 лет доверие резко возросло и находится на высоком уровне только к армии - этому институту в настоящее время доверяют 43% украинцев, а в 2013 году - только 21%.

Стабильный и относительно высокий уровень доверия в течение 2013-2018 годов наблюдается к местным органам власти, в этом году он составляет 18,4%.

Общенациональный опрос населения Украины проводился Институтом социологии НАН Украины и Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива 13-29 сентября при квотной выборке, репрезентативной по параметрам региона, типу населенных пунктов, полу и возрасту. Полевой этап исследования осуществлял Благотворительный фонд «Интеллектуальная перспектива». Всего было опрошено 1800 респондентов во всех регионах Украины, за исключением АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.