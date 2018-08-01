В Украине растет доверие к общественным организациям - опрос

Эксперт говорит, что после массированной кампании против антикоррупционных организаций доверие к ним возросло в обществе.

Доверие к общественным организациям в Украине растет.

Об этом сообщила директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина во время круглого стола в Киеве.

По ее словам, это происходит «на фоне катастрофического падения доверия к государственным институтам».

«Еще никогда негативное отношение к государственным институтам и высшим государственным должностным лицам не было таким низким», - добавила Бекешкина.

Она заметила, что ранее опрос показал, что люди доверяют общественным антикоррупционным организациям и международным экспертам.

«После того как пошла массированная кампания, направленная против антикоррупционных организаций и экспертов, доверие к ним возросло в обществе на 7%», - отметила директор Фонда.

Бекешкина заметила, что по данным исследования, проведенного в мае 2018 года, большинство граждан (60%) считает, что общественные организации нужны в их городах или селах (18% - не нужны), причем это убеждение в необходимости общественных организаций довольно стабильно (в 2013 году 58% опрошенных считали, что общественные организации нужны, 18% - что нет). В то же время лишь 35,5% граждан знают об общественных организациях, которые действуют в их городах или селах, 65,5% - не знают. По сравнению с 2013 годом информированность о местных организациях несколько выросла, но лишь на 4%.

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По данным исследования только 7% граждан привлечены к активной общественной деятельности - фактически столько же, как и в 2013 году (8%). Так же, если сравнить с 2013 годом, возросло и членство в общественных организациях и объединениях: в 2018 году не принадлежали ни к одной из организаций, объединений или партий 87%, в 2013 - 85,5%. При этом основными причинами своего неучастия в деятельности общественных организаций граждане уже традиционно ссылаются на нехватку времени на такую бесплатную работу (28%), уверенность в том, что их участие ничего не изменит (23%) и отсутствие интереса к такой работе (22%). Правда, по сравнению с 2013 годом, значительно меньше стало тех, кто не знает, как это реально сделать (21% в 2013 году и 16% в 2018).

По данным опроса, лишь 36% украинский ответили, что вообще не собираются участвовать в работе общественных организаций. В то же время, побуждать граждан присоединиться к деятельности ОО могут разные мотивы: если деятельность организации соответствует убеждениям человека (21%), если такая организация работает на благо Украины (20%), если организацию возглавляет человек, вызывающий доверие и уважение (20 %), если организация имеет репутацию эффективной и помогающей многим людям (19%), если работа в организации позволит решить насущные проблемы семьи (19%), если работа в организации даст достойный заработок (17%), если участие в ее деятельности даст новые знания и навыки (8%), если работа в организации засчитываться в трудовой стаж (10%).

Абсолютное большинство граждан (76%) считают, что государство должно способствовать развитию гражданского общества (не согласны с этим только 7,5%). Прежде всего, по мнению граждан, государство должно поддерживать волонтерские и благотворительные организации, которые помогают тяжелобольным и людям с особыми потребностями (инвалидам) (57%), организации, которые помогают детям-сиротам, пенсионерам, многодетным и бедным семьям (55,5%), волонтерские и благотворительные организации, которые помогают армии и пострадавшим в результате вооруженного конфликта (51%), правозащитные организации, которые борются против нарушения прав людей (42%), организации, которые помогают людям участвовать в решении местных вопросов, оказывают давление и контролируют деятельность местных советов и местных голов (39,5%), организации, которые противодействуют коррупции и разоблачают коррупционеров во власти (36%).

Основными формами поддержки государством гражданского общества граждане считают предоставление финансовой поддержки в виде грантов, распределяемых на конкурсной основе (48%), и своевременное реагирование на обращения общественных организаций, в частности необходимость учитывать их предложения при принятии законов и решений (48%).

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Исследование проведено Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 19 по 25 мая 2018 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта «Программа содействия общественной активности «Присоединяйся!», финансируемого Агентством США по международному развитию (USAID) и осуществляемого Pact в Украине. Содержание исследования является исключительной ответственностью Pact и его партнеров i не обязательно отражает взгляды Агентства США по международному развитию (USAID) или правительства США.

Для сравнения приводятся результаты общенационального исследования, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 17 по 22 мая 2013 года.