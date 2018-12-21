Готов к встрече: Епифаний заявил, что открыт к диалогу с патриархом бывшей УПЦ МП

Глава ПЦУ пояснил, что новая объединенная церковь настроена на конструктивные отношения, а не конфликт.

Отношения между православными христианами в Украине должны быть мирными и конструктивными, поэтому руководство Поместной Церкви открыто к диалогу с духовенством Московского патриархата.

Об этом заявил в эфире программы "Право на власть" на "1+1" предстоятель Православной Церкви Украины митрополит Епифаний, передает ТСН.

"Поздороваюсь, конечно", - ответил он на вопрос о том, будет ли здороваться с митрополитом Московского патриархата Онуфрием при встрече. "Нам нужно вести диалог", - добавил Епифаний.

Глава ПЦУ пояснил, что новая объединенная церковь настроена на конструктивные отношения, а не конфликт. "Мы должны найти взаимопонимание, а не вражду", - заявил владика. "Если они почувствуют любовь, они присоединятся к Поместной Церкви", - пояснил он.

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Также митрополит Епифаний заявил, что закон Верховной Рады о переименовании религиозных организаций с центром в стране-агрессоре отвечает ожиданиям украинцев. "Реальность должна соответствовать сути. Каждый православный украинец должен понимать, в какую церковь он ходит", - заявил он. По мнению митрополита, это решение облегчит, а не усложнит ситуацию в отношениях между церквями.

Как сообщал УНИАН 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной православной церкви в Украине. 6 января в Стамбуле он получит томос об автокефалии от Вселенского патриарха Варфоломея.

Официальное название единой поместной церкви - Православная церковь Украины.

Титул предстоятеля Православной церкви Украины - блаженнейший Епифаний, митрополит Киевский и всея Украины.