Не переименование, а принуждение к правде: священник назвал главную цель закона об "УПЦ МП"

Закон не запрещает деятельность бывшей УПЦ МП, а лишь обязывает вносить правду в свое название.

Принятый Верховной Радой Украины закон о переименовании Украинской православной церкви Московского патриархата никоим образом не затрагивает интересы прихожан этой религиозной организации.

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Об этом сообщил благочинный Бороднянского благочиния Киевской епархии Киевского патриархата протоиерей Иван Дзюба, передает «Прямой».

«Сегодняшнее решение - не переименование УПЦ МП, а фактически принуждение к правде религиозной организации. Юридическое лицо, потому что каждый приход – это юридическое лицо, - должно в своем названии указывать свой духовный центр. В частности УПЦ МП бывшая должна своим духовным центром (указывать) Московскую патриархию, которая находится в стране-агрессоре», – сказал Дзюба.

Он отметил, что этот закон не запрещает деятельность бывшей УПЦ МП, а лишь обязывает вносить правду в свое название. «Касательно обычных прихожан, это чрезвычайно важный акцент, потому что каждый человек, приходя в храм, видит в названии этого храма название церкви. И в течение многих десятилетий бывшая УПЦ МП писала, что это храм украинской церкви и даже порой умудрялись уточнять, что Киевской метрополии. И человек, прочитав эту табличку, шел в этот храм, не понимая, что он принадлежит к духовному центру, который находится в стране-агрессоре», - добавил он.