Во Львов привезли Нерукотворный образ Христа, который оставил Ватикан впервые за сто лет

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, от сегодня до 15 февраля святыня будет выставлена для почитания в Соборе Святого Юра.

Сегодня в 18.00 Предстоятель УГКЦ Блаженнейший Святослав в сослужении с владыками Священного Синода УГКЦ, совершит Вечерню, после которой откроют доступ к публичного почитания Нерукотворного образа.

„Весь процесс приготовления длился фактически два года, но совсем недавно мы получили положительный ответ и подписали соглашение. Ватиканская сторона хорошо понимает, в каком состоянии находится сейчас Украина, какие здесь есть опасности, но все же с благословения Святейшего Отца нам предоставлено эту реликвию. Образ прибудет в Украину и будет находиться только в Соборе Святого Юра, поскольку это условие соглашения. Мы не имеем права перевозить этот образ куда-либо. С образом прибудет представитель Ватикана, который будет контролировать весь процесс перевозки и установки реликвии”, - рассказал канцлер Львовской Архиепархии УГКЦ о. Сергей Ковальчук.

Читайте такжеПапа Римский обвинил администрацию Ватикана в жадности и карьеризмеКак отметил канцлер, условия выставления оригинала Нерукотворного Образа требуют усиленной охраны, поэтому всех, кто собирается посетить Собор Святого Юра, призывают не брать с собой лишних предметов, больших чемоданов или чего-либо, что могло бы повредить безопасности людей и реликвии.

Также верующих предупреждают, что строго запрещается фотографировать реликвию, снимать на камеры, или в любой другой способ фиксировать Нерукотворный образ.

„Такой большой уровень безопасности необходим, потому что это оригинал, а не копия. Возле памятника будет круглосуточная вооруженная охрана, что прописано в условиях договора и страховой компании. Мы должны обращать внимание на такие вещи, ведь для Ватикана мы является лицом Украины”, - отметил пресс-секретарь Львовской Архиепархии УГКЦ, капеллан Львовского городского совета о. Павел Дроздяк.

Реликвия хранится в личной ризнице Папы Франциска и последний раз вывозилась из Ватикана 100 лет назад.

Как сообщает сайт Кредо со ссылкой на канцлера львовской архиепархии УГКЦ, данную реликвию ошибочно отожнили с так называемым "платком Вероники", однако это на самом деле "платок Абгара".