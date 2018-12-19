Еще один захваченный Россией украинский моряк заявил следствию, что считает себя военнопленным - адвокат

Сергей Чулиба с буксира "Яны Капу" стал одиннадцатым моряком, который под протокол заявил о себе как о военнопленном.

Захваченный Россией украинский моряк с буксира «Яны Капу» Сергей Чулиба заявил cледователю, что он военнопленный.

Как сообщил адвокат моряка Геннадий Федоров на своей странице в Facebook, Чулиба находится в хорошем физическом и психологическом состоянии, никаких жалоб или просьб не высказывал.

«Те жесткие и сложные условия, в которых он сейчас находится, его не заботят. Для него важно состояние здоровья его родных.... Он также переживает, что они в его лице потеряли на время кормильца и опору. Просил меня узнать о судьбе собаки, которая находилась на катере в момент его захвата, и переживал за то, что без надлежащего технического ухода за буксиром «Яны Капу» он может прийти в негодность», - сказано в сообщении.

По словам адвоката, как и еще 10 моряков, Чулиба в ходе допроса заявил, что считает себя военнопленным, и от дачи показаний отказался.

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Справка УНИАН. Утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь.

При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».