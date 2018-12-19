Уже 10 захваченных оккупантами украинских моряков назвали себя военнопленными

Адвокат сообщил, что в настоящее время 10 человек заявили о том, что они военнопленные.

Все незаконно захваченные Россией украинские моряки до Нового года должны встретиться со своими адвокатами.

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Об этом рассказал на "Прямом" адвокат Илья Новиков.

По его словам, к концу декабря станет известно, какую позицию занимает каждый из моряков, и признает ли он себя уголовно наказуемым или военнопленным.

Адвокат сообщил, что в настоящее время 10 человек заявили о том, что они военнопленные.

"Пока что все, к кому приходили адвокаты, а это 10 человек на сегодняшний день, заявили именно так. Мы ждем позиции остальных 14-ти", - сказал он.