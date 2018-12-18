Призывники только добровольно могут принять участие в операции Объединенных сил на Донбассе - Порошенко

По словам президента, по состоянию на сейчас срочники не направляются в район проведения Операции Объединенных сил.

Президент Петр Порошенко заявил, что призывники срочной службы могут принять участие в Операции Объединенных сил на Донбассе только на добровольной основе, подписав контракт с ВСУ и пройдя соответствующее обучение и боевое слаживание.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент сказал во время встречи с профессорско-преподавательским составом и студентами Тернопольской области.

«По состоянию на сейчас у нас призывники срочной службы не направляются в зону проведения Операции Объединенных сил, они занимаются исключительно боевой подготовкой, боевой учебой», - заявил он.

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«Но, если кто-то из них выразит желание подписать контракт, пройдет соответствующее обучение и соответствующее боевое слаживание - только в этом случае добровольно он может принять участие, если хочет, в Операции Объединенных сил», - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, после нападения России на украинские корабли в районе Керченского пролива с 26 ноября на 30 суток введено военное положение в 10 областях Украины, расположенных вдоль российской границы и Приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей.