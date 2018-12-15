Общественные деятели и ученые выступают в поддержку создания единой поместной православной церкви

Верующих на территорию Собора святой Софии не пропускают.

В центре Киева со сцены на Софийской площади выступают известные общественные деятели, члены правительства, ученые в поддержку создания единой поместной православной церкви в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, выступающие рассказывают исторические сведения о попытке украинцев отстаивать свою собственную православную церковь в княжеские времена в борьбе с монголо-татарами, во времена казачества и национально-освободительной борьбы 1917-1920-х годов.

Читайте такжеПредставители Московского патриархата зарегистрировались на объединительном соборе - соцсети (фото)

В частности, о важности создания единой поместной православной церкви заявил министр культуры Украины Евгений Нищук, поэт Дмитрий Павлычко, освобожденные из плена российских оккупантов на Донбассе Владимир Жемчугов и ученый и религиовед Игорь Козловский, вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко, народный депутат и певица Оксана Билозир и другие.

Между выступлениями с двух больших экранов демонстрируются документальные фильмы об истории украинской церкви.

Софийская площадь окружена несколькими заграждениями. Для того чтобы непосредственно подойти к сцене, надо иметь специальное приглашение. Большинство верующих наблюдает за мероприятиями за пределами первого ограждения от сцены. Многие верующие держат государственные флаги. На площади установлены пункты обогрева, где люди могут выпить чаю.

На территорию Собора святой Софии, кроме епископов, священников и мирян, получивших приглашения от Вселенского патриарха принять участие в Объединительном соборе, также пропускают военных капелланов, которые будут наблюдать за собором без права голоса. Верующих на территорию Собора святой Софии не пропускают.

Как сообщал УНИАН, 11 октября по результатам заседания Синода Константинопольского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата, патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября Президент Украины Петр Порошенко и вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

29 ноября Вселенский патриархат утвердил проект устава Украинской церкви, которой будет предоставлен томос об автокефалии.

Сегодня, 15 декабря, в Софиевском соборе в Киеве в закрытом для прессы формате состоится Объединительный собор, который должен провозгласить создание автокефальной православной церкви в Украине, утвердить ее устав и избрать предстоятеля. В столице для охраны порядка привлечено около 4 тыс. правоохранителей.