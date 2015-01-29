Базы данных военкоматов на Донбассе попали в руки боевиков - Генштаб

Базы данных военкоматов оккупированных территорий востока попали в руки террористов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель начальника мобилизационного отдела мобилизационного управления Главного управления оборонного и мобилизационного планирования Генерального штаба Вооруженных Сил Украины полковник Александр Правдивец.

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"К сожалению, не все учетные документы были эвакуированы вместе с военными комиссариатами. Некоторые военкоматы были захвачены вместе с учетными данными", - отметил Правдивец.