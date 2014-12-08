Количество переселенцев с оккупированных территорий превысило полмиллиона человек

Из зоны АТО выехали около 507 тысяч человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

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«За последние сутки количество временно перемещенных лиц составило свыше 600 человек. Это в 5 раз меньше, чем фиксировалось каждый день в течение минувшей недели», - отметил он.

«Общее количество переселенцев из Донецкой и Луганской областей по состоянию на сегодняшний день составляет около 507 тысяч человек», - сообщил Лысенко.