Порошенко: Герои Крут показали всем поколениям украинцев образец настоящего патриотизма

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время церемонии почтения памяти Героев Крут, молодых ребят, которые в этот день в 1918 году возле станции Круты в Черниговской области вступили в неравный бой с большевиками и погибли смертью храбрых за Украинскую Народную Республику.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Порошенко возложил цветы к Памятному Кресту Героям Крут на Аскольдовой могиле в Киеве, где перезахоронена часть погибших. Вместе с участниками церемонии президент почтил память погибших минутой молчания.

Порошенко сказал, что молодые защитники УНР отдали жизнь за свободу и независимость родной земли. «Новые времена наступили, и тысячи новых героев пожертвовали собой во имя Украины! Но мы никогда не забудем курсантов Первой украинской военной юношеской школы и бойцов Вспомогательного куреня Сечевых стрельцов; тех студентов и гимназистов», – отметил президент.

Глава государства отметил, что события под Крутами являются уроком для сегодняшней Украины в связи с тем, что недооценка роли армии в обеспечении независимости может привести к трагическим событиям. «Проводники национально-освободительных состязаний начала прошлого века недооценили роль армии в обеспечении независимости. И эта же ошибка была повторена в последние два десятилетия», – подчеркнул глава государства. Петр Порошенко отметил, что украинская армия возрождается ценой колоссальных сверхусилий, и уже в этом году численность Вооруженных Сил планируется довести до 250 тысяч.

«Всем поколениям украинцев эти ребята показали образец жертвенности и настоящего патриотизма», – отметил глава государства.

Читайте такжеВ Украине отмечают День памяти героев КрутПрезидент возле памятника вручил государственные награды молодым бойцам антитеррористической операции лейтенанту Назаренко и солдату Куренному. «Вам выпала огромная честь получить заслуженные награды на этом святом символическом месте. Как и герои Крут, вы студенты, хотя немного старше по возрасту», – сказал глава государства, отметив, что довольно много студентов служат в АТО добровольцами.

В церемонии также приняли участие председатель Верховной Рады Владимир Гройсман, премьер-министр Арсений Яценюк, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, члены правительства, народные депутаты.