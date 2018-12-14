В Днепре появится театр под открытым небом

Спектакли будут проходить при хорошей погоде и в теплое время года.

На днях новый директор Днепровского театра драмы и комедии Сергей Мазаный поделился с журналистами своими планами по развитию вверенного ему «храма искусств».

О нововведениях он сообщил на пресс-конференции, пишет "Днепр Вечерний".

Кроме того, что теперь спектакли планируют проводить в различных театральных локациях: на сцене, в фойе и подвале, так постановки теперь часто будут демонстрировать под открытым небом. Спектакли при хорошей погоде в теплое время года будут проходить за пределами театра.

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"Это могут быть абсолютно разные и весьма необычные локации: исторические строения города, городские парки, заводы, набережная и т.д. Любая точка города может превратиться в сценическую площадку", - говорит креативный руководитель Сергей Мазаный.

Как стало известно «Днепру вечернему», даже автостоянку, которая находится на территории театра, планируют переоборудовать и превратить в творческую площадку.