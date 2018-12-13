Из-за аварии на ж/д путях задерживаются поезда из Львова, Перемышля и Ковеля в Киев

В пути задерживаются некоторые поезда в дальнем и пригородном сообщениях, в частности, это поезда №98 Ковель - Киев, №705 Киев - Перемышль, №92 Львов - Киев.

Акционерная компания «Укрзализныця» сообщила о задержке ряда поездов западного направления из-за падения дерева в Киевской области, что повлекло за собой обрыв контактной сети.

«Из-за падения дерева в Киевской области, в результате чего была оборвана железнодорожная контактная сеть, в пути задерживается ряд пассажирских поездов. Случай произошел в 5:12 на 51-ом км перегона Клавдиево – Бородянка», - сообщили в пресс-службе компании.

Как уточнили в «Укрзализныце», железнодорожники уже работают над восстановлением данного участка. В частности, в 7:12 железнодорожники восстановили напряжение по четному пути участка и начали пропускать поезда.

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Однако, в пути задерживаются некоторые поезда в дальнем и пригородном сообщениях, в частности, это поезда №98 Ковель - Киев, №705 Киев - Перемышль, №92 Львов - Киев.

«Укрзализныця» приносит извинения за временные неудобства и принимает все меры для скорейшей ликвидации последствий непогоды. Призываем пассажиров быть внимательными и слушать объявления на вокзалах», - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, по данным ГСЧС, 13 декабря в результате осложнения погодных условий (снег, местами мокрый снег и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 170 населенных пунктов в шести областях.