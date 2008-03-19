Минюст: обеспечивать исполненение судебных решений могли бы и частные структуры

Министерство юстиции считает целесообразным ввести в Украине частную исполнительную службу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции, об этом говорится в обнародованном отчете об основных итогах деятельности министерства за период 100 дней работы правительства.

Так, отмечая, что одним из важнейших направлений работы Министерства является обеспечение исполнения судебных решений, пресс-служба констатирует, что работа государственных исполнителей осложняется из-за значительной нагрузки. Например, в 2007 году среднестатистическая нагрузка на одного государственного исполнителя составляла 98 исполнительных документов в месяц. Как следствие, из 3 млн. 682 тыс. 294 исполнительных документов на общую сумму свыше 36,6 млрд. грн., которые фактически подлежали исполнению органами Государственной исполнительной службы (ГИС) в течение 2 месяцев 2008 года, завершено 541 тыс. 716 исполнительных производств на сумму свыше 2 млрд. грн.

“Реальным вариантом решения существующей проблемы является введение в Украине института частной формы исполнения судебных решений как альтернативы государственной форме исполнения судебных решений”, - отмечается в сообщении пресс-службы.

В частности, на первом этапе функционирования частные исполнители смогут замещать государственную исполнительную службу, прежде всего, в судебных решениях о взыскании. Вопросы восстановления трудовых прав граждан, семейных отношений, взысканий против государства и т.п. будет оставаться в ведении Государственной исполнительной службы.

“Предусматривается, что введение института частных исполнителей позволит уменьшить уровень коррупции в системе исполнения решений судов, а также повысить эффективность исполнения судебных решений, поскольку, как свидетельствует мировой опыт, мотивация частного исполнителя, который работает за вознаграждение, намного выше, чем государственного”, - считают в Минюсте.

При этом в сообщении отмечается, что в Министерстве юстиции уже создана рабочая группа по разработке проектов нормативно-правовых актов, необходимых для введения в стране негосударственных форм исполнения судебных решений. В ближайшие несколько месяцев должен быть подготовлен пакет законодательных и организационных изменений, необходимых для введения частной исполнительной службы. Ожидается, что до конца текущего года Минюст создаст реальное основание для института негосударственной формы исполнения судебных решений в Украине.