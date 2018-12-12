"Косит" на Пенталгин": журналистка указала на спорный момент по делу Зайцевой

В другом деле при схожих с Зайцевой результатах экспертизы судья лишил водителя прав и наложил на него штраф.

Харьковская журналистка Татьяна Доцяк обратила внимание на показательный момент в деле Зайцевой. Так, в Мелитополе в 2018 году произошла авария по вине мужчины, в крови которого также нашли опиаты. Тогда судья лишил водителя прав и наложил на него штраф.

Об этом журналистка написала на странице в Facebook.

"Косит на пенталгин. Очень похожий случай с Зайцевой и наркотическим опьянением. У водителя нашли опиаты, лаборант не указывает, много или мало, а пишет "результат позитивный". Как и в случае с Зайцевой. Водитель, как и Зайцева, заявил, что принимал пенталгин", — рассказала журналистка.

По ее словам, осмотр нарколога показал схожие с Зайцевой симптомы — неточные движения, пальце-носовая проба неточная, суженные зрачки.

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"Врач пишет: "Сужение зрачков (точечные зрачки) и нистагм при взгляде в сторону свидетельствует о наличии клиники и является явным признаком наркотического опьянения в результате употребления опиатов". Водитель настаивает: не употреблял наркотики, а пил пенталгин. Но рецепт врача не предоставил. Как и Зайцева", — отмечает журналистка.

В том деле врач указал, что препарат используют для облегчения "ломки" и он вызывает состояние эйфории.

"Судья учел осмотр наркологом, найденные опиаты и постановил — даже если медицинский препарат — это не имеет значения. Штраф и лишение прав. И не надо было количества опиатов ни лаборанту, ни судье. Потому что нет такого "количества опиатов". Результат положительный — все, достаточно", — пишет Доцяк.

Как сообщал УНИАН, по делу Зайцевой стали известны результаты новой экспертизы на опиаты.