"Улыбка, как у Джокера": Лорак раскритиковали за злоупотребление ботоксом (фото)
10:52, 12 декабря 2018Общество
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Комментаторы в сети обвинили Лорак в использовании ботокса.
Снимок певица опубликовала на своей странице в Instagram / Instagram Ани Лорак
Скандальная украинская певица Ани Лорак поделилась с поклонниками новым фото и нарвалась на критику.
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Снимок певица опубликовала на своей странице в Instagram. Комментаторы обвинили Лорак в использовании ботокса.
"Лорак - реклама ботокса", "Ботокс с морды так и выпирает", "Улыбка у нее точно, как у Джокера", - написали хейтеры певицы.
Как сообщал УНИАН, Лобода спровоцировала споры в сети странным селфи.
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