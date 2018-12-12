"Улыбка, как у Джокера": Лорак раскритиковали за злоупотребление ботоксом (фото)

Комментаторы в сети обвинили Лорак в использовании ботокса.

Скандальная украинская певица Ани Лорак поделилась с поклонниками новым фото и нарвалась на критику.

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Снимок певица опубликовала на своей странице в Instagram. Комментаторы обвинили Лорак в использовании ботокса.

"Лорак - реклама ботокса", "Ботокс с морды так и выпирает", "Улыбка у нее точно, как у Джокера", - написали хейтеры певицы.

Как сообщал УНИАН, Лобода спровоцировала споры в сети странным селфи.