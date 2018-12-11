Украина выходит из соглашения о сотрудничестве разведывательных служб СНГ

В силовом ведомстве подчеркнули, что участие украинской разведки в этом договоре наряду с российскими спецслужбами является абсурдным.

Служба внешней разведки Украины начала выход из соглашения о сотрудничестве разведывательных служб Содружества Независимых Государств (СНГ).

Об этом говорится в сообщении на сайте СЗРУ

«По поручению Президента Украины служба внешней разведки Украины начала процедуру выхода из Соглашения о принципах и основных направлениях сотрудничества органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ в сфере разведывательной деятельности с 1992 года», - сообщает пресс-служба СВРУ.

В силовом ведомстве подчеркнули, что участие украинской разведки в этом договоре наряду с российскими спецслужбами является абсурдным, учитывая вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины.

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«Украинской разведке достоверно известно, что российские спецслужбы еще в 2014 году направили мощный ресурс для недопущения выхода Украины из орбиты влияния Кремля. Все яснее становится то, что соответствующая масштабная операция осуществлялась спецслужбами РФ в Украине задолго до открытого вооруженного нападения на наше государство в 2014 году», - подчеркнули в ведомстве.

Также в Службе напомнили о заявлении главы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина от 9 мая, из которого становится понятно об «откровенной враждебной настроенности спецслужб РФ к Украине». Кроме того, отмечается, что Россия распространила свою разведывательно-подрывную деятельность и на страны-члены НАТО, о чем свидетельствуют громкие шпионские скандалы с участием спецслужб РФ.

"СЗРУ вместе со своими партнерами по Евроатлантическому разведывательному сообществу и в дальнейшем продолжит активную работу, направленную на выявление и нейтрализацию деструктивной деятельности российских спецслужб», - подытожили в Службе внешней разведки.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря президент Украины Петр Порошенко подписал закон, приостанавливающий действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.