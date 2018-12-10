Порошенко подписал закон о прекращении действия Договора о дружбе с Россией

Прекращение действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ обусловлено вооруженной агрессией России против Украины.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией» (№0206).

Об этом глава государства сообщил в Twitter.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря Верховная Рада приняла закон «О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией», внесенный президентом Украины.

Законом прекращается с 1 апреля 2019 года действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией, составленного 31 мая 1997 года в Киеве и ратифицированного Верховной Радой 14 января 1998 года.

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В законе указывается, что прекращение действия договора обусловлено вооруженной агрессией России против Украины, что является существенным нарушением этого договора.

Прекращение действия договора освобождает Украину от всяческих обязательств по его выполнению и не влияет на права, обязательства или правовое положение Украины, возникшие в результате выполнения названного договора до прекращения его действия, согласно статье 70 Венской конвенции о праве международных договоров.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.