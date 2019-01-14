Сегодня православные отмечают День памяти святителя Василия Великого

Имя Василий пришло к нам из Византии, где оно было весьма популярно.

Сегодня, 14 января, в Украине тройной праздник. Христиане восточного обряда празднуют Василия Великого, Обрезание Господне и первый день нового года по старому стилю.

Обрезание Господне. На восьмой день после Своего Рождества Иисус Христос, по ветхозаветному закону, принял обрезание. При совершении этого обряда Божественному Младенцу было дано Имя Иисус. Господь принял обрезание для того, чтобы никто впоследствии не мог усомниться в том, что Он был истинным Человеком, а не носителем призрачной плоти, как учили некоторые еретики.

Старый Новый год. Традиция отмечать Старый Новый год идет от расхождения Юлианского календаря (или иначе календаря «старого стиля») и Григорианского календаря - того, по которому сейчас живет практически весь мир. Расхождение календарей в 20-21 веках составляет 13 дней. Традиция отмечать этот праздник особенно распространена среди стран постсоветского пространства.

Однако мы предлагаем вспомнить, кто такой Василий Великий, как отмечают этот день, главные традиции и приметы, связанные с ним.

Святитель Василий Великий, наряду со святителем Николаем Чудотворцем, издревле пользовался особым почитанием у православных. Частица мощей святителя Василия и поныне пребывает в Почаевской Лавре. Честная глава святителя Василия хранится в Лавре святого Афанасия на Афоне, а десница его — в алтаре храма Воскресения Христова в Иерусалиме.

Что известно о Василии Великом

Святитель Василий Великий родился около 330 года в городе Кесарии Каппадокийской в христианской семье Василия и Емилии. Отец святителя был адвокатом и преподавателем риторики. Василий получал образование в Константинополе, а затем в Афинах, где в совершенстве изучил риторику и философию, астрономию и математику, физику и медицину. Примерно в 357 году Василий вернулся в Кесарию, где некоторое время преподавал риторику. В Антиохии, в 362 году он был посвящен в сан диакона епископом Мелетием, а в 364 году посвящен в сан пресвитера епископом Кесарийским Евсевием. Исполняя свое служение, святитель Василий проповедовал и заботился о нуждах своей паствы, благодаря чему снискал уважение и любовь. Святитель Василий был избран Собором епископов на Кесарийскую кафедру. За свою короткую жизнь святитель Василий оставил потомкам множество богословских трудов.

Значение имени Василий

Имя Василий пришло к нам из Византии, где оно было весьма популярно. Об этом свидетельствует большое число подвижников с именем Василий, причисленных к лику святых еще в эпоху Средневековья. В общей сложности Церковь вспоминает святых с именем Василий за год 96 раз. Имя Василий происходит от греческого прилагательного и означающего «царский», «царственный».

Популярность Василия Великого

Святитель Василий Великий остается одним из наиболее почитаемых и любимых святых Греции. Оставаясь примером доброго пастыря, заботящегося об обездоленных, больных и сиротах, чуткого к чужим бедам и оберегающего свою общину, он стал прообразом греческого Деда Мороза. Именно от святого Василия дети в Греции получают подарки в Новый год.

Традиции в Васильев день

14 января, день памяти Василия Великого, в народном календаре называли Васильевым днем, или Овсень. С Васильева дня принято было наниматься на работы, поэтому с этого дня велся отчет хозяйственного года. Также Василия Великого считали покровителем земледелия, и именно поэтому в этот день основным обрядом было засевания жилищ зерном. Первый посевальщик на Новый год, как правило, приносит в дом счастье. Считается, что девушки счастья не приносят, так что и засевать им не годится.