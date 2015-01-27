Завтра в Украину вернется морозная погода: ночью температура упадет до -10°

28 января температура воздуха в западных и северных областях Украины ночью снизится до 4-10 градусов мороза, на остальной территории существенных изменений не ожидается, сообщает Opogode.ua.

В течение дня температура будет достигать 2 мороза - 4 тепла, в Крыму до 10 градусов тепла.

Снег и мокрый снег выпадет на северо-западе, в восточных областях, в центре и в южной части. На юге будет преобладать дождевая фаза осадков. Местами в Украине ожидается туман и изморозь. На дорогах гололедица.

В западной части осадки преимущественно в виде снега пройдут в Волынской, Ровенской и Львовской областях. Температура воздуха ночью 2-8, местами до 10 градусов мороза, днем от 2 мороза до 4 тепла.

В северных областях существенные осадки маловероятны. Температура воздуха ночью -2-8, местами до 10 градусов мороза, днем от 3 мороза до 2 тепла.

В центральной части местами мокрый снег и дождь, в Винницкой области осадков не ожидается. Температура воздуха ночью и днем от 3 тепла до 3 мороза.

В восточных областях ожидается снег, местами с дождем. Температура воздуха в течение суток от 2 мороза до 5 тепла, в Харьковской области ночью до 6 мороза.

В южной части пройдут местами дожди. Температура воздуха ночью и днем 0-6 градусов тепла, в Крыму до 10 тепла.

В Киеве осадков не предвидится. Температура воздуха ночью 3-6 градусов, днем около нуля.

Ветер в Украине ожидается северо-восточный, 5-12 м/с.