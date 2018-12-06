В США призвали Россию освободить Сенцова и других украинских политзаключенных

Американские дипломаты подчеркнули, что Сенцов должен лично получить премию Европарламента "За свободу мнения" имени Андрея Сахарова.

В Соединенных Штатах Америки призвали Российскую Федерацию освободить незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова и других украинских политических заключенных.

Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине в Twitter.

"Скоро в Страсбурге Олег Сенцов будет награжден премией Сахарова. России еще не поздно сделать правильный поступок: немедленно освободить Сенцова и всех украинских политических заключенных. Сенцов должен получить эту премию лично", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 1 декабря сестра незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан заявила, что у ее брата по-прежнему остаются проблемы с почками и печенью. Она сообщила, что никаких прогнозов на положительное восстановление состояния здоровья ее брата нет.

Также Каплан подтвердила, что 12 декабря посетит Страсбург, где вместе с адвокатом Дмитрием Динзе примет участие в церемонии вручения Сенцову премии Европарламента "За свободу мнения" имени Андрея Сахарова.