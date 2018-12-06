Социальная акция #ЯнеБайдужий: 96 семей погибших Киборгов получат денежную помощь

Более 1,6 миллиона гривен на помощь 96 семьям погибших в старом и новом терминалах Донецкого аэропорта, а также на метеовышке – таковы итоги социальной акции #ЯнеБайдужий, которую организовали команда фильма «Киборги», Благотворительный фонд «Вернись живым» и ПриватБанк.

Акция стартовала год назад, 6 декабря 2017 года, в день презентации фильма «Киборги». 5 гривен с каждого билета передавались на помощь семьям защитников Донецкого аэропорта, которые погибли в 2014-2015 годах. Сумма на каждую семью (после выплаты налогов: НДФЛ, военного сбора) составляет 14 355,96 грн.

Основатель фонда «Вернись живым» Виталий Дейнега отмечает, что фильм «Киборги» стал не только первой культовой игровой кинолентой о русско-украинскую войну. Этот фильм положил начало новый тренд социально ответственного кинематографа.

«Команда фильма не только подняла тему войны, подвига и конфликта мировоззрений. Они не стали ограничивать свой вклад в исторические события современности тем, что сделали их предметом своего произведения. Они решили помочь реальным людям, для которых события фильма «Киборги» – это, к большому сожалению, гораздо больше, чем кино. После них много украинских фильмов имели или хотели иметь благотворительный компонент. Но «Киборги» были не просто первым выдающимся игровым кино. Они были первым фильмом, которому не все равно», – отметил Дейнега.

Режиссер фильма «Киборги» Ахтем Сеитаблаев: «Билеты на фильм «Киборги» – это не просто поддержка украинского кино, таким образом мы с фондом и всей съемочной группой актуализировали идею ответственности за себя и за страну. Эта акция стала свидетельством неравнодушия украинцев к тому, что происходит на востоке Украины».

По словам режиссера, никакие деньги не компенсируют людям потерю близких на войне. Но решение продакшена о передаче средств – это минимальная благодарность за то, что мы можем каждое утро просыпаться, целовать своих детей и снимать кино.

В то же время продюсер фильма Иванна Дядюра отметила, что успешно реализовать эту акцию помогло сотрудничество с фондом «Вернись живым»: «Системность в оказании помощи украинским военным, открытая отчетность, прозрачность в деятельности фонда стали ключевыми причинами, почему мы обратились с предложением о сотрудничестве именно к ним».

Продюсер также отметила, что фильм «Киборги» прежде всего для молодежи, и именно поэтому была инициирована акция поддержки тех семей, где у погибших остались дети: «Им жить в нашей стране и развивать ее. И в память о погибших родителях мы смогли сделать хотя бы такой небольшой вклад в их будущее и будущее нашей новой Украины».

Заметим, что платформу для перевода и зачисления собранных средств предоставил ПриватБанк. Средства будут размещены на специальном акционном депозите на 12 месяцев. Процентная ставка по акционному депозиту выше, чем по стандартному вкладу с такими же условиями обслуживания. После завершения всех организационных и юридических процедур, средства будут зачислены на депозиты семей в декабре этого года.