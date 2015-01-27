Против руководства луганского филиала КРРТ возбудили дело за трансляцию российских телеканалов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины. В частности, как говорится в сообщении, прокуратура Луганской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом 21 января следственным отделом управления СБУ в области по факту содействия деятельности террористической организации руководством Луганского филиала Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ).

Читайте такжеТелеканалы не собираются отказываться от российских сериаловУстановлено, что ранее захваченный в Луганске представителями террористической организации «ЛНР» филиал, используя украинский радиочастотный ресурс, транслирует 16 российских телеканалов, в частности «1 канал Всемирная сеть», «Россия 24», LifeNews, «Россия 1», а также местный телеканал «ГТРК ЛНР «Луганск 24».

«В эфире этих телеканалов регулярно размещаются материалы, которые создают позитивное впечатление о террористической деятельности «ЛНР» и так званой «армии юго-востока», дискредитируют силы АТО, деятельность Вооруженных сил Украины и правоохранительных органов в глазах общественности, формируют идеологическую подпочву для распространения в регионе террористических и экстремистских взглядов», - отметили в прокуратуре.

В настоящее время проводятся следственные действия. Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса продолжается.