Российские фильмы и сериалы могут исчезнуть с эфиров украинских телеканалов

Об этом сообщает сайт Нацсовета.

"Призываем руководителей украинских телеканалов не ждать решений государственных органов, срочно убрать из эфира кинопродукцию российского производства, которая пропагандирует антиукраинские настроения", - говорится в заявлении Нацсовета.

Как указано, Нацсовет считает недопустимым популяризировать в украинском эфире скандального актера Михаила Пореченкова, а также других русских деятелей, которые своими позициями и поступками демонстрируют неуважение к Независимости украинского государства и достоинству граждан нашей страны.

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В Нацсовете отмечают, что сейчас к ним поступают жалобы от общества и общественных организаций, в которых высказываются требования прекратить трансляции фильмов с участием российских актеров, которые не только поддерживают агрессию против нашего государства, но и принимают участие в имиджевой визуальной поддержке этой агрессии.

"Мы уверены, что менеджеры, владельцы и руководители телеканалов обязательно проявят свою гражданскую позицию, патриотизм в сложное для страны время", - убеждены в Нацсовете.