В Одессе умер украинский мультипликатор, известный своими работами в "Маски-шоу" и "Каламбуре"
Сегодня в Одессе умер известный украинский мультипликатор, член правления Одесского отделения Национального союза кинематографистов Украины Юрий Гриневич.
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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской киностудии, Юрий Гриневич умер на 47-м году жизни.
«4 декабря Одесса потеряла удивительного и талантливого человека, хорошего друга и семьянина», - отметили в пресс-службе.
Среди работ мультипликатора - анимационный сериал «Маски-шоу», клипы для кабаре-дуэта «Академия», заставки для «Джентльмен-шоу» и видеожурнала «Каламбур».
Коллектив Одесской киностудии выражает искренние соболезнования родственникам, друзьям и близким Гриневича. Почтить его память можно будет 7 декабря в кинозале Одесской киностудии.