"Заказать" звезду: стали известны гонорары Софии Ротару и Светланы Лободы в новогоднюю ночь

Выступление Софии Ротару стоит 100 тысяч евро в декабре, а на Новый год цена за ее концерт гораздо выше.

Совсем скоро у артистов начинается горячая пора заказников. Первыми Новый год отметят крупные компании. А какой же праздник без артистов? Причем некоторые из звезд работают буквально на износ.

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Несмотря на недавние проблемы со здоровьем, София Ротару не изменила запланированный график, пишет "СтарХит".

«Она из людей старой закалки, — рассказывает «СтарХиту» директор певицы Сергей Лавров. — Сыну как-то сказала: «Буду петь, пока держусь на ногах!».

В РФ у нее всего одно выступление, а большая часть мероприятий — в Казахстане, где она проведет и главную ночь. Стоит артистка 100 тысяч евро в обычные декабрьские даты, Новый год с ее песнями обойдется очень дорого — гонорар в два раза выше».

Послушать «Суперзвезду» Светланы Лободы в праздник будет стоить 120 тысяч евро. Правда, если кто-то из гостей потом захочет пригласить этих звезд составить компанию за столом, откажутся, даже за заоблачные суммы.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что минимальная стоимость выступления Софии Ротару составляет 50 тысяч евро.