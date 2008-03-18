Журнал ”Деньги” представит в УНИАН рейтинг вузов Украины

10-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция, во время которой журнал "Деньги" представит эксклюзивный рейтинг высших учебных заведений Украины по востребованности их выпускников потенциальными работодателями. "Деньги" опросили крупнейших работодателей страны и выяснили, в каких вузах стоит учиться тем, кто рассчитывает на высокую зарплату. Рейтинг представят: главный редактор журнала "Деньги" Александр Крамаренко и начальник департамента управления персоналом компании «Астелит» (оператор мобильной связи life:)) Наталия Горбенко (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.