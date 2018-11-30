В Запорожье мошенники ходят по квартирам "конфисковывать имущество на нужды армии"

В полицию обратилась местная жительница с информацией о том, что в домофон ее квартиры позвонил неизвестный мужчина, представился полицейским и заявил, что пришел конфисковать имущество на нужды армии.

В Запорожье неизвестные люди, представляясь полицейскими, пытаются проникнуть в квартиры горожан и заявляют, что пришли изъять имущество на нужды армии.

Об этом УНИАН сообщила начальник патрульной полиции Запорожья Светлана Михайловская.

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В частности, вчера вечером, 29 ноября, полицейским поступил вызов от местной жительницы о том, что в домофон ее квартиры позвонил неизвестный мужчина, представился полицейским и заявил, что пришел конфисковать имущество на нужды армии.

В патрульной полиции города отмечают, что с введением военного положения, это не единичный случай мошенничества. О том, что доверием граждан могут воспользоваться злоумышленники также на недавнем брифинге предупредили глава Запорожской областной государственной администрации Константин Брыль и глава ГУНП в Запорожской области Сергей Комиссаров.

Как сообщал УНИАН, в Украине 28 ноября вступил в силу закон об утверждении указа президента «О введении военного положения в Украине» на 30 суток на территориях 10 областей, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей. Военное положение в этих регионах введено с 14.00 26 ноября по 14.00 26 декабря 2018 года.