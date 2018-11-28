Мобилизации из-за введения военного положения не будет – Генштаб

По словам заместителя начальника Генерального штаба, с оперативным резервом первой очереди будут проведены военные сборы, но они не станут военнослужащими.

Мобилизации в связи с введением военного положения не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге заместитель начальника Генерального штаба генерал-майор Родион Тимошенко.

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"Мобилизации не будет. У нас есть резервисты. Есть оперативный резерв первой очереди и второй. Первой очереди - это люди до 40 лет, прошедшие соответствующую подготовку, они приписаны к воинским частям, знают своего командира воинской части и готовы к выполнению боевых задач. Оперативный резерв второй очереди - это личный состав до 50 лет, который пойдет на доукомплектование стратегического резерва. Пока речь идет о оперативном резерве первой очереди", - сказал он.

Тимошенко также добавил, что с резервом первой очереди будут проведены сборы, но их не будут мобилизовывать, только пройдут сборы по принципу стрелкового дня. В отдельных бригадах территориальной обороны, возможно, будут проведены занятия более широкого плана.

Также он добавил, что участникам этих сборов будут выплачены возмещения от 3 до 5 тысяч гривен в зависимости от их воинской должности.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября Верховная Рада утвердила указ президента о введении военного положения в ряде областей Украины на 30 дней.

Законом определено, что военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и во внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории.