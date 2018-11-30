В Одессе прокомментировали слухи о принудительной мобилизации (видео)
11:52, 30 ноября 2018Общество
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В сетях активно обсуждаются фейки о том, что в армию хватают всех мужчин без разбора.
В одесском областном комиссариате опровергают слухи о принудительной мобилизации
В одесском областном комиссариате опровергают слухи о принудительной мобилизации.
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Об этом говорится в сюжете ТСН. Панические фейки активно распространяют в соцсетях. Мол, в армию хватают всех мужчин без разбора. Самые опасные якобы места в Одессе - железнодорожный и автовокзал, рынок "Привоз".
В комиссариате говорят, что приглашать будут только резервистов, причем исключительно для переобучения. Мобилизации в области нет.
Ранее сообщалось, что в Одесской области в связи с введением военного положения приводят в боевую готовность противовоздушную оборону.
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