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В Одессе прокомментировали слухи о принудительной мобилизации (видео)

11:52, 30 ноября 2018
Общество
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Об этом говорится в сюжете ТСН. Панические фейки активно распространяют в соцсетях. Мол, в армию хватают всех мужчин без разбора. Самые опасные якобы места в Одессе - железнодорожный и автовокзал, рынок "Привоз". 

В комиссариате говорят, что приглашать будут только резервистов, причем исключительно для переобучения. Мобилизации в области нет.

Ранее сообщалось, что в Одесской области в связи с введением военного положения приводят в боевую готовность противовоздушную оборону.

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Новость в сюжете: Введение военного положения в Украине
Теги: #Одесса#мобилизация#военное положение