Военное положение в Одессе: противовоздушную оборону приводят в боевую готовность

Введение военного положения в Одесской области должна быть минимально заметным и не будет предусматривать никаких ограничений прав и свобод граждан.

В Одесской области в связи с введением военного положения приводят в боевую готовность противовоздушную оборону.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Одесской областной государственной администрации со ссылкой на главу ОГА Максима Степанова.

По его словам, есть определенный перечень действий, который предусмотрен военным положением.

«Среди них – усилим меры по информационной и кибербезопасности. Приводим в режим готовности противовоздушную оборону. Пограничники усилят охрану государственной границы. Могу заверить жителей, что сделаю все возможное, чтобы они продолжали жить своей обычной жизнью», - подчеркнул Степанов.

Отмечается, что введение военного положения в Одесской области должно быть минимально заметным и не предусматривать никаких ограничений прав и свобод граждан.

Читайте такжеВоенное положение: что меняется для украинцев и какие права "железно" сохраняются

Степанов подчеркнул, что соответствующий указ президента Украины не предусматривает никакого ограничения прав и свобод граждан.

«Если не будет открытого вторжения Российской Федерации, никакого ограничения гражданских прав не произойдет. Оснований для паники нет», - отметил глава ОГА.

Также глава области призвал не распространять непроверенную информацию, в частности, о конфискации имущества, принудительной трудовой повинности или поселения военных в квартирах гражданских лиц.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября Верховная Рада утвердила указ президента о введении военного положения в ряде областей Украины на 30 дней.

Военное положение введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории с 14.00 26 ноября по 14.00 26 декабря 2018 года.