Почаевскую лавру могут "разделить" между МП и поместной церковью (видео)

Государство имеет основания позволить обоим религиозным организациям отправлять богослужение в Почаевской лавре.

Свято-Успенской Почаевской лаврой монахи Московского патриархата будут пользоваться несмотря на то, что накануне Кабмин распорядился вернуть религиозный комплекс под юрисдикцию государственного заповедника.

Но все может измениться после создания единой поместной украинской православной церкви, говорится в сюжете ТСН.

Чемоданы не пакуются, монахи не выезжают, активисты не пикетируют – после решения правительства о возвращении религиозного комплекса государству ход жизни лавры привычный и спокойный, хотя монахи волнуются. "Безобразие! Монахи это строили сотни лет, а здесь делают музей какой-то. Нигде в цивилизованных странах такого нет, чтобы из монахов делать экспонаты", - говорят они. Всего в монастыре насчитывается сотни две монахов, о своих дальнейших планах их руководство говорить не хочет.

Читайте такжеВ УПЦ Московского патриархата прокомментировали решение Минюста относительно Почаевской лавры

У монахов Московского патриархата есть договор о пользовании лаврой. "У них на данный момент действующий, никем не отмененный, есть договор о безвозмездном праве пользования", - пояснил юрист Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника Игорь Деревинский. Но все может измениться после того, как появится независимая украинская православная церковь. Она также может заявить о своих правах пользования Почаевской лаврой и государство, вероятно, ей не откажет. Тогда имуществом лавры могут пользоваться обе религиозные организации одновременно. "Может передаваться имущество не только одной религиозной организации, а нескольким, между которыми заключается договор о безвозмездном пользовании с каждым отдельно", - пояснил юрист.

После передачи сооружений лавры заповеднику, превращать ее в музей министерство культуры не собирается – заповедник будет осуществлять только юридический и технический контроль. Юридическую процедуру передачи комплекса на его баланс завершает руководитель отдела государственной регистрации Почаевского горсовета. "Мною была проведена государственная регистрация определенного перечня зданий на государство Украина в лице Министерства культуры и оперативное управление на те же самые здания", - пояснил Роман Рожко. В монастыре уже заявили, что готовы судиться и против этой регистрации, и против отмены Минюстом их права пользования Почаевской лаврой. Делить ее с кем-либо Московский патриархат не хочет.