Арестованный в Крыму украинский моряк передал записку родным (фото)
08:55, 28 ноября 2018Общество
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Адвокат рассказала, что Цыбизова "не били, однако психологически склоняли к даче показаний".
Иллюстрация / REUTERS
Арестованный в Крыму украинский военный моряк Сергей Цыбизов передал через адвоката Оксану Железняк записку родным.
Об этом сообщает "Крым Реалии".
«У меня все хорошо. Не волнуйтесь. Всех люблю, целую!», – коротко написал 21-летний моряк в записке.
Записка, которую написал Цыбизов, ru.krymr.com
Адвокат Железняк рассказала, что Цыбизова «не били, однако психологически склоняли к даче показаний». После судебного заседания ему должны были предъявить обвинение.
Как сообщал УНИАН, в оккупированном Симферополе арестовали 12 украинских моряков.
25 ноября российская сторона осуществила нападение на суда ВМС ВСУ в Керченском проливе и захватила два украинских военных катера и буксир вместе с экипажами. По имеющимся данным, в российском плену удерживаются 24 украинских моряка.
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