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Арестованный в Крыму украинский моряк передал записку родным (фото)

08:55, 28 ноября 2018
Общество
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает "Крым Реалии".

«У меня все хорошо. Не волнуйтесь. Всех люблю, целую!», – коротко написал 21-летний моряк в записке.

Записка, которую написал Цыбизов, ru.krymr.com

Адвокат Железняк рассказала, что Цыбизова «не били, однако психологически склоняли к даче показаний». После судебного заседания ему должны были предъявить обвинение.

Как сообщал УНИАН, в оккупированном Симферополе арестовали 12 украинских моряков.

25 ноября российская сторона осуществила нападение на суда ВМС ВСУ в Керченском проливе и захватила два украинских военных катера и буксир вместе с экипажами. По имеющимся данным, в российском плену удерживаются 24 украинских моряка.

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Теги: #Крым#Россия#Азовское море#украинские моряки