Арестованный в Крыму украинский моряк передал записку родным (фото)

Адвокат рассказала, что Цыбизова "не били, однако психологически склоняли к даче показаний".

Арестованный в Крыму украинский военный моряк Сергей Цыбизов передал через адвоката Оксану Железняк записку родным.

Об этом сообщает "Крым Реалии".

«У меня все хорошо. Не волнуйтесь. Всех люблю, целую!», – коротко написал 21-летний моряк в записке.

Адвокат Железняк рассказала, что Цыбизова «не били, однако психологически склоняли к даче показаний». После судебного заседания ему должны были предъявить обвинение.

Как сообщал УНИАН, в оккупированном Симферополе арестовали 12 украинских моряков.

25 ноября российская сторона осуществила нападение на суда ВМС ВСУ в Керченском проливе и захватила два украинских военных катера и буксир вместе с экипажами. По имеющимся данным, в российском плену удерживаются 24 украинских моряка.