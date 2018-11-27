В оккупированном Симферополе сегодня арестовали 12 украинских моряков

Украинцы будут содержаться в Симферопольском СИЗО, сейчас их везут в ФСБ для вручения обвинения.

Подконтрольный РФ Киевский райсуд оккупированного Симферополя закончил на сегодня судебные заседания по избранию меры пресечения для захваченных ФСБ украинских моряков. Арестованы 12 человек.

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Об этом в Facebook сообщает журналист Антон Наумлюк. По его словам, украинцы были арестованы до 25 января 2019 года. Он также приводит их имена:

Владимир Варимез, Сергей Цыбизов, Андрей Опрыско, Виктор Беспальченко, Владимир Терещенко, Роман Мокряк, Михаил Власюк, Сергей Попов, Юрий Будзыло, Владислав Костышин, Богдан Головаш и Сергей Чулиба.

«Они будут находиться в Симферопольском СИЗО, сейчас их доставляют в ФСБ для вручения обвинения по части 3 статьи 322 УК РФ - "незаконное пересечение границы РФ группой лиц по предварительному сговору" и допроса. Максимальное наказание по статье - шесть лет лишения свободы», - рассказал Наумлюк.

«О пытках никто из тех, с кем удалось сегодня увидеться независимым адвокатам, не сообщал, но о психологическом давлении, которое оказывали сотрудники ФСБ, чтобы получить "необходимые показания", говорил, например, Сергей Цыбизов, видео-допрос которого распространили вчера российские СМИ», - отметил он.

Напомним, 25 ноября российская сторона осуществила нападение на суда ВМС ВСУ в Керченском проливе и захватила два украинских военных катера и буксир вместе с экипажами. По имеющимся данным, в российском плену удерживаются 24 украинских моряка.