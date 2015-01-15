В Донецке джип боевиков протаранил автобус, перевозивший металлургов: есть жертвы - СМИ

В Донецке джип с боевиками сепаратистского батальона "Кальмиус" движением на красный свет протаранил автобус с сотрудниками предприятия "Укрсплав". Об этом сообщают источники "ОстроВа".

Ранее, СМИ сообщили об этой аварии, как о попадании в автобус снаряда.

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Трагедия произошла сегодня на пересечении Партизанского и Киевского проспектов Донецка.

Жители Донецка, ставшие свидетелями ЧП сообщают, что в результате инцидента двое человек погибли, еще 12 получили различные травмы – от легких, до средней тяжести; два человека в тяжелом состоянии, передает Сегодня.

"Двое пострадавших – женщины, сотрудницы металлургического предприятия. Среди погибших и раненых также и представители "ДНР". На место аварии съехались "полиция" и автоматчики", – рассказали дончане.