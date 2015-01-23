Власти аннексированного Севастополя думают над опреснением морской воды

Об этом сообщил так называемый «губернатор» Севастополя Сергей Меняйло.

«Есть множество проектов (решения проблемы водоснабжения города – ред.) вплоть до опреснения морской воды, мы рассматриваем наиболее приемлемые для нас», – сказал он.

Ранее против использования опресненной морской воды высказался ряд экологов, которые заявили, что такая вода будет «мертвой» и непригодной для питья.

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Минувшей осенью, в связи с нехваткой воды в городском водохранилище, власти Севастополя ограничили водоснабжение ряда микрорайонов и закупили воду в соседнем районе Крыма.

Некоторые общественники отметили, что водоснабжение Севастополя удалось стабилизировать только в январе 2015 года, когда объемы потребления воды самые низкие в году. Общественники опасаются, что в мае-июне, когда начнется полив сельскохозяйственных земель, проблема водоснабжения опять обострится.