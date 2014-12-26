"Власти" оккупированного Крыма признали невыгодной переброску воды на полуостров из Кубани

Об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщил председатель так называемого Государственного комитета Крыма по водному хозяйству и мелиорации Игорь Вайль, передает агентство е-Крым.

По словам Вайля, технически реализовать такой проект возможно, однако имеется ряд причин, по которым это делать невыгодно и необоснованно.

Во-первых, река Кубань не имеет достаточного ресурса для обеспечения потребности Крыма водой, и уже сегодня ее использование на 20% превышает нормы.

Во-вторых, тарифы на воду в Крыму на сегодня экономически необоснованны, а строительство трубопровода для переброски воды с материка увеличит их в разы.

Читайте такжеВ России признали, что в 2015 году Крым ждет нехватка питьевой водыВ-третьих, Северо-Крымский канал был построен с наклоном в сторону Кубани, что усложняет возможность транспортировки по нему воды в обратную сторону. Для того, чтобы это было возможно, необходимо реконструировать девять насосных станций, чтобы они качали воду вспять, подобные затраты, по словам Вайля, исчисляются миллиардами.

Кроме того, географически Крым находится выше Кубани на 23-25 метров, что также создаст сложности при перекачке воды.

«Все эти вопросы были тщательно проработаны нашими специалистами совместно со специалистами кубанской стороны, и хочу вам сказать, что это не вариант», — заключил представитель местных "властей".

Также известно, что ранее инициатива подачи воды в Крым из Дона была признана нереализуемой ввиду отсутствия необходимого объема воды в реке.