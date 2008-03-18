НКРЭ увеличила прогнозную оптовую цену электроэнергии

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики увеличила прогнозную оптовую цену электроэнергии на апрель 2008 года на 4,5% - до 301 грн. за МВт/ч (без НДС), по сравнению с февралем текущего года.

Об этом УНИАН сообщили в НКРЭ со ссылкой на постановление комиссии от 17 марта №360.

Справка УНИАН. Прогнозная оптовая цена электроэнергии с начала года выросла на 11,43% - с 270,12 грн., установленной для января, до 301 грн. за МВт/ч (без НДС) в апреле.

В 2007 году прогнозная оптовая рыночная цена на электроэнергию выросла на 20,9% - до 264,82 грн. за МВт/ч (без НДС).

Прогнозная оптовая рыночная цена на электроэнергию в 2006 году выросла на 16,05% - с 185,14 грн. до 219 грн. за МВт/ч (без НДС).

***Прогнозная оптовая рыночная цена электроэнергии рассчитывается с учетом предполагаемой структуры ее производства и объемов дотационных сертификатов. Энергопоставляющие компании учитывают прогнозную рыночную цену электроэнергии при расчете розничных энерготарифов.